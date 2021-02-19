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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем
Председатель Н. С. Козлова   
19 Февраля 2021 г.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, тепла от родных и близких.

Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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С 70-летием:

Пасько Лилию Клементьевну

Шаманскую Валентину Макаровну

Вавилову Галину Васильевну

Унжакову Зою Александровну

С 65-летием:

Цыкунову Галину Васильевну

Никитину Любовь Юрьевну

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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