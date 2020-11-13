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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем!
Председатель Н. С. Козлова   
13 Ноября 2020 г.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, душевного спокойствия, долголетия.

Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем!

С 80-летием:

Сидорову Тамару Егоровну

Заздравных Альбину Федоровну

Немову Зинаиду Ивановну

Первухину Людмилу Семёновну

Казакова Юрия Владимировича

Быкову Наталью Зиновьевну

Стонт Валентину Васильевну

Селезневу Нинель Ильиничну

Шевцову Нину Павловну

Гридневу Нину Николаевну

Ничволодину Лидию Ивановну

Кадникову Нэлли Павловну

Кашневу Валентину Кузьминичну

Капустина Анатолия Федоровича

Орлова Николая Егоровича

С 75-летием:

Назарову Надежду Ивановну

Бутырина Владимира Николаевича

Чистякова Геннадия Николаевича

Домаеву Наталью Николаевну

Рютину Лидию Михайловну

Селёдкину Нину Петровну

Шарыкову Александру Алексеевну

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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