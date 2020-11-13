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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, душевного спокойствия, долголетия.
С 80-летием:
Сидорову Тамару Егоровну
Заздравных Альбину Федоровну
Немову Зинаиду Ивановну
Первухину Людмилу Семёновну
Казакова Юрия Владимировича
Быкову Наталью Зиновьевну
Стонт Валентину Васильевну
Селезневу Нинель Ильиничну
Шевцову Нину Павловну
Гридневу Нину Николаевну
Ничволодину Лидию Ивановну
Кадникову Нэлли Павловну
Кашневу Валентину Кузьминичну
Капустина Анатолия Федоровича
Орлова Николая Егоровича
С 75-летием:
Назарову Надежду Ивановну
Бутырина Владимира Николаевича
Чистякова Геннадия Николаевича
Домаеву Наталью Николаевну
Рютину Лидию Михайловну
Селёдкину Нину Петровну
Шарыкову Александру Алексеевну
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Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем!
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, душевного спокойствия, долголетия.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желает здоровья, благополучия, удачи!
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Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров
Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров, родившихся в ноябре, с юбилеем:
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 30 ноября по 6 декабря.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желает здоровья, благополучия, удачи!
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ИГООИ «Багульник» поздравляет
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения:
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, душевного спокойствия, уюта в доме, долголетия.
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 6 по 12 ноября с днём рождения:
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
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ОАО «Байкалкварцсамоцветы» поздравляет с днем рождения
Коллектив известного в нашей области предприятия по добыче, комплексной переработке знаменитых сибирских самоцветов и изготовлению из них различных изделий поздравляет своих коллег, родившихся в ноябре, с днём рождения! Это:
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 26 октября по 1 ноября.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения пенсионеров СПР, родившихся в октябре! Желаем долгих лет жизни, оптимизма, крепкого здоровья, счастья, благополучия.
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с памятными датами
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 30 октября по 5 ноября с днём рождения:
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Спасибо!
От всей души выражаю огромную благодарность за поздравления ветеранов-пенсионеров ИрНИТУ (Политеха) в связи с 90-летним юбилеем университета:
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 23 по 29 октября:
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 19 по 25 октября.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, удачи и исполнения желаний.
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и днями рождения!
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и днями рождения!
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ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения:
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 12 по 18 октября.
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
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Поздравляем родной Политех
Глубокоуважаемые ветераны Иркутского национального исследовательского технического университета!
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Поздравляем Черкашину Тамару Степановну
Актив первичной ветеранской организации «Ушаковская» г. Иркутска поздравляет своего председателя Черкашину Тамару Степановну с 65-летним юбилеем.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем!
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, удачи и исполнения желаний.
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 16 по 22 октября:
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Поздравляем Филиппову Нину Шандуровна
Общественный совет ИГООИ «Багульник» приносит свои искренние извинения и поздравляет с прошедшим днем рождения Филиппову Нину Шандуровну.
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 5 по 11 октября.
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
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С юбилеем, сибирячка!
10 октября отмечает свой 85-летний юбилей замечательный человек, умелый организатор и руководитель, да и просто неординарная творческая личность – Нина Васильевна Николаенко.
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 9 по15 октября:
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ОАО «Байкалкварцсамоцветы» поздравляет с днем рождения
Коллектив известного в нашей области предприятия по добыче, комплексной переработке знаменитых сибирских самоцветов и изготовлению из них различных изделий поздравляет своих коллег, родившихся в октябре, с днём рождения!
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Поздравляем с юбилеем Михайлову Любовь Васильевну
Милая наша Михайлова Любовь Васильевна!
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с днями рождения и юбилеями
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, удачи и исполнения желаний.
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Совет ветеранов Свердловского округа поздравляет с юбилейными датами ветеранов
Президиум Совета ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет пенсионеров с праздником – Днём мудрого человека! Не будем унывать!
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Поздравляем с юбилеем!
7 октября исполняется 85 лет Марии Васильевне Малинович, замечательному человеку, педагогу, ученому, кандидату филологических наук, профессору, отличнику народного просвещения РСФСР, почетному работнику высшего профессионального образования России.
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Петряеву Елизавету Максимовну поздравляем с юбилеем!
Дорогую мамочку, Петряеву Елизавету Максимовну, поздравляем с юбилеем!
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Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет
Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет родившихся в октябре пенсионеров с юбилеем:
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения:
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 28 сентября по 4 октября.
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 1 по 8 октября
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ИГООИ «Багульник» поздравляет
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения: