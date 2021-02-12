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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров
Председатель Н. С. Козлова   
12 Февраля 2021 г.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, тепла от родных и близких.

Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров

С 80-летием:

Сысоеву Лидию Афанасьевну

Ковалихину Тамару Ивановну

Филипченко Галину Петровну

Кулагину Людмилу Александровну

Кайгородцеву Валентину Михайловну

Зыкова Анатолия Ивановича

Дворинович Альбину Николаевну

С 75-летием:

Годвинского Геннадия Петровича

Анчутину Татьяну Сергеевну

Юшманову Валентину Филипповну

Ванчурова Евгения Александровича

Викулину Зинаиду Алексеевну

Наумову Людмилу Петровну

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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