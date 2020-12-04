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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров
Председатель Н. С. Козлова   
04 Декабря 2020 г.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, тепла от родных и близких и душевного спокойствия.

Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров

С 90-летием:

Толстикову Марию Михайловну

Афанасьеву Марию Фёдоровну

Михалёву Эльвиру Григорьевну

Кузнецову Валентину Ивановну

Трухину Анастасию Иннокентьевну

Тетристова Николая Алексеевича

Куницыну Нину Ивановну

Соколову Таисию Дмитриевну

С 85-летием:

Усову Аделину Васильевну

Квиткову Раису Григорьевну

Кокорышникову Валентину Николаевну

Попову Лидию Игнатьевну

Самойлову Раису Михайловну

Хамуненко Валентину Иннокентьевну

Светцову Валентину Васильевну

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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