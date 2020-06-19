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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Председатель Н. С. Козлова   
19 Июня 2020 г.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, долголетия, душевного спокойствия и уюта в доме.

Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем

С 70-летием:

Сорокину Людмилу Ивановну

Власову Лидию Варфоломеевну

Глотову Лидию Петровну

Наумову Людмилу Владимировну

Ярошенко Галину Андреевну

Усольцеву Галину Кузьминичну

С 65-летием:

Петренко Нину Борисовну

Дворцову Татьяну Андреевну

Троицкую Наталью Михайловну

С 60-летием:

Саламатову Тамару Николаевну

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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