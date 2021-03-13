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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Председатель Н. С. Козлова   
13 Марта 2021 г.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, долголетия, тепла от родных и близких и душевного спокойствия.

Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров

С 80-летием:

Украинскую Кларису Андреевну

Бредунову Людмилу Геннадьевну

Игнатьеву Людмилу Владимировну

Немазанникову Инну Николаевну

Южакову Маргариту Андреевну

Ткачук Ольгу Фёдоровну

Ростовецкую Маргариту Николаевну

Ильину Алевтину Александровну

Алиеву Светлану Расуловну

Коробову Галину Фёдоровну

Лебедок Любовь Николаевну

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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