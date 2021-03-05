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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Председатель Н. С. Козлова   
05 Марта 2021 г.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, долголетия, исполнения желаний, тепла от родных и близких и душевного спокойствия.

Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет

С 95-летием:

Шишкину Клавдию Николаевну

С 90-летием:

Лих Аллу Васильевну

Егошина Леонида Степановича

Гаргопольскую Прасковью Серафимовну

Пятчикова Андриана Фёдоровича

С 85-летием:

Белоусова Виктора Михайловича

Смолину Галину Павловну

Галанчукову Ираиду Давыдовну

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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