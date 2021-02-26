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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Председатель Н. С. Козлова   
26 Февраля 2021 г.
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С днём рождения пенсионеров СПР, родившихся в феврале. Желаем долгих лет жизни, оптимизма, крепкого здоровья.

Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения

Дашкевич Елену Иннокентьевну

Гронскую Ксению Ивановну

Шалягину Тамару Михайловну

Машукову Лидию Гавриловну

Никитину Марию Васильевну

Перетолчину Валентину Алексеевну

Воробьёву Любовь Николаевну

Богуславскую Марию Константиновну

Баженову Татьяну Александровну

Корниенко Валентину Александровну

Медведеву Ларису Гавриловну

Титюшину Клавдию Евграфовну

Ладыгу Галину Фёдоровну

Андриянову Нину Михайловну

Ипатову Зинаиду Александровну

Петрову Галину Семёновну

Кокаурову Раису Моисеевну

Ксенцову Клавдию Ивановну

Бондаренко Ольгу Борисовну

Дубрскую Лидию Александровну

Унжакову Татьяну Александровну

Дмитриеву Людмилу Тимофеевну

Агафонову Надежду Викторовну

Шатанову Ларису Владимировну

Никифорову Ирину Васильевну

Шинкарёву Галину Константиновну

Крутеню Галину Васильевну

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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