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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Председатель Н. С. Козлова   
05 Февраля 2021 г.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, тепла от родных и близких.

Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров

С 95-летием:

Матюхину Лидию Макаровну

С 90-летием:

Александрову Марию Николаевну

Сергееву Валентину Саввовну

Веснину Глафиру Сергеевну

С 85-летием:

Неверову Галину Ювинальевну

Фереферову Нэлли Афанасьевну

Лихачёву Зою Александровну

Дягтерёву Нину Викторовну

Авдеенко Евдокию Афанасьевну

Афанасьеву Тамару Дмитриевну

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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