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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет юбиляров, родившихся в январе месяце, с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, исполнения желаний, счастья и благополучия.
С 70-летием:
Бакланову Валентину Михайловну
Азаренко Любовь Петровну
Гвоздовскую Нину Николаевну
Трофимову Наталью Григорьевну
Волкову Тамару Николаевну
Наумову Галину Фёдоровну
Таргон Лику Николаевну
С 65-летием:
Лунёву Наталью Ивановну
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Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет юбиляров, родившихся в январе месяце, с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, исполнения желаний, счастья и благополучия.
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Поздравляем с днем рождения Ирину Александровну Яковук
Общественный совет ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения ведущего специалиста Байкальской энегретической компании Ирину Александровну Яковук.
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения:
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 11 января по 17 января.
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Поздравление
Дорогие наши Левченко Светлана Николаевна и Левченко Юрий Михайлович!
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, тепла от родных и близких и душевного спокойствия.
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Коллектив «Байкалкварцсамоцветы» поздравляет своих коллег с днем рождения
Коллектив известного в нашей области предприятия по добыче, комплексной переработке знаменитых сибирских самоцветов и изготовлению из них различных изделий поздравляет своих коллег, родившихся в декабре, с днём рождения! Это:
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Поздравляем с юбилеем Дынкина Ефима Цодиковича
Общественный совет ИГООИ «Багульник» поздравляет с юбилеем гендиректора АО «Завод железнодорожных машин» Дынкина Ефима Цодиковича.
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Поздравление Галине Романовне Хорольской
Коллектив Детской поликлиники № 3 города Иркутска через вашу газету хотели бы рассказать о замечательном человеке, труженице, красавице, враче – Галине Романовне Хорольской.
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Поздравляем с юбилеем
Поздравляем с юбилеем 55 лет Попова Сергея Анатольевича!
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желает здоровья, благополучия, удачи!
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 11 по 17 декабря:
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г Иркутска поздравляет
С юбилеями и днями рождения
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и днями рождения
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 7 по 13 декабря.
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Ппоздравляем с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 30 ноября по 6 декабря.
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ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения
Поздравляем с днем рождения:
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и памятными датами:
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Поздравляем Пронину Людмилу Александровну
Общественный совет ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения директора Гуманитарного центра библиотеки им. семьи Полевых Пронину Людмилу Александровну.
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Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет
Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска просит поздравить пенсионеров, родившихся в декабре, с юбилеем:
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 4 по 10 декабря с юбилеем:
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, тепла от родных и близких и душевного спокойствия.
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Совет ветеранов (пенсионеров) г. Иркутска поздравляет
Поздравляем с юбилеями и днями рождения:
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Поздравляем с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желает здоровья, благополучия, удачи!
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С днями рождения и юбилеями
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения пенсионеров СПР, родившихся в октябре. Желаем долгих лет жизни, оптимизма и крепкого здоровья.
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 27 ноября по 3 декабря с юбилеем:
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет
Поздравляем с Днём матери мамочек – активисток ветеранского движения!
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
С днями рождения и юбилеями
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 23 по 29 ноября.
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ИГООИ «Багульник» поздравляет
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения:
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Поздравляем с праздником Днем матери
Уважаемые женщины! Поздравляем вас с замечательным праздником Днем матери.
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с днями рождения и юбилеями:
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 20 по 26 ноября:
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Поздравляем Екатерину Давыдовну Пригожаеву
Поздравляем Екатерину Давыдовну Пригожаеву с 90-летним юбилеем!
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, душевного спокойствия, долголетия.
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 16 по 22 ноября.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желает здоровья, благополучия, удачи!
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 13 по 19 ноября
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Поздравляем сотрудников налоговой службы Межрайонной ИФНС № 16 по Иркутской области
Поздравляем сотрудников налоговой службы Межрайонной ИФНС № 16 по Иркутской области с наступающим профессиональным праздником – Днем работников налоговой службы.
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 9 по 15 ноября.
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
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Поздравляем Карпову Валентину Викторовну
Комитет по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска сердечно поздравляет Карпову Валентину Викторовну.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем!
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, душевного спокойствия, долголетия.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желает здоровья, благополучия, удачи!
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Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров
Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров, родившихся в ноябре, с юбилеем:
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 30 ноября по 6 декабря.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желает здоровья, благополучия, удачи!