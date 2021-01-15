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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Председатель Н. С. Козлова   
15 Января 2021 г.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет юбиляров, родившихся в январе месяце, с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, исполнения желаний, счастья и благополучия.

Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет

С 70-летием:

Бакланову Валентину Михайловну

Азаренко Любовь Петровну

Гвоздовскую Нину Николаевну

Трофимову Наталью Григорьевну

Волкову Тамару Николаевну

Наумову Галину Фёдоровну

Таргон Лику Николаевну

С 65-летием:

Лунёву Наталью Ивановну

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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