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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Председатель Н. С. Козлова   
13 Декабря 2020 г.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, тепла от родных и близких и душевного спокойствия.

Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет

С 80-летием:

Нечаеву Нину Ивановну

Понш Людмилу Михайловну

Куропятник Галину Николаевну

Чащина Степана Ивановича

Двинскую Валентину Ивановну

Ногину Лидию Гавриловну

Лебедеву Аллу Ивановну

Беспрозванных Галину Васильевну

Головину Галину Николаевну

Миллер Нину Андреевну

Непокойчицкую Елену Максимовну

Субину Людмилу Алексеевну

Хараханову Тамару Дмитриевну

Серикову Анну Александровну

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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