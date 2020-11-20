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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Председатель Н. С. Козлова   
20 Ноября 2020 г.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, душевного спокойствия, долголетия.

Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров

С 70-летием:

Ковальчук Ольгу Ивановну

Бочарову Надежду Фроловну

Константинову Татьяну Ивановну

Ситникову Нину Михайловну

Болотникову Любовь Агафоновну

Рахматулина Алифнура Галимжановича

Сапсай Владимира Фёдоровича

С 65-летием:

Юрьеву Клавдию Николаевну

Ким Людмилу Владимировну

Хацкевича Владимира Николаевича

Дьяченко Веру Григорьевну

С 60-летием:

Турчанинову Любовь Васильевну

Маркину Татьяну Николаевну

ФайзулинуЛидию Петровну

Какунину Галину Фёдоровну

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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