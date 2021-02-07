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Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров
Председатель Р. А. Хмелева   
07 Февраля 2021 г.
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Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров, родившихся в феврале:

Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров

С 90-летием:

Александрову Марию Николаевну

Тарасову Александру Ивановну

С 85-летием:

Тимошенко Валентину Ефимовну

С днем рождения:

Антонова Владимира Тихоновича

Баклушину Галину Дмитриевну

Благородских Нину Владимировну

Галынину Галину Семеновну

Долганову Валентину Александровну

Егорову Людмилу Сергеевну

Кочневу Антониду Георгиевну

Колесникову Эльвиру Григорьевну

Лукашину Людмилу Алексеевну

Лупину Елену Давыдовну

Михайлову Зинаиду Николаевну

Матвиевскую Анастасию Павловну

Новикову Галину Иннокентьевну

Петрову Анну Семеновну

Потапову Нелли Михайловну

Рясного Геннадия Максимовича

Торунову Наталью Ивановну

Ступина Анатолия Афанасьевича

Серебренникову Тамару Алексеевну

Шевелеву Нину Васильевну

Желаем здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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