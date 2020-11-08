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Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров
Председатель Р. А. Хмелева   
08 Ноября 2020 г.
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Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров, родившихся в ноябре, с юбилеем:

Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров

С 85-летием:

Ознобихину Любовь Ивановну

С 70-летием:

Платицину Валентину Васильевну

Сенотрусову Нину Ивановну

С 60-летием:

Васильеву Татьяну Ивановну

С днем рождения:

Агапитову Софью Толгатовну

Бердникову Татьяну Александровну

Бром Лидию Ивановну

Дорохову Наталью Владимировну

Дъячкову Светлану Михайловну

Ежову Марию Семеновну

Кавецкую Викторию Михайловну

Лаптева Николая Михайловича

Макееву Тамару Константиновну

Назарова Владимира Владимировича

Негороженко Галину Андреевну

Павловец Маргариту Васильевну

Трофимову Клару Александровну

Салову Галину Петровну

Скуратову Галину Петровну

Чеснокову Эльвиру Феофановну

Шайморданову Мисрури Исламовну

Шестакову Нелли Михайловну

Яговкина Владимира Петровича

Желаем здоровья, благополучия, долгих лет жизни!

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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