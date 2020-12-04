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Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет
Председатель Р. А. Хмелева   
04 Декабря 2020 г.
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Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска просит поздравить пенсионеров, родившихся в декабре, с юбилеем:

Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска просит поздравить пенсионеров

С 85-летием:

Виго Нину Ильиничну

С 80-летием:

Аршинову Светлану Алексеевну

Гаверову Людмилу Алексеевну

С 70-летием:

Леонову Тамару Андреевну

С 60-летием:

Ратовицкую Нину Петровну

С днем рождения:

Бубнову Лидию Константиновну

Валенко Николая Афанасьевича

Карнаухову Альбину Александровну

Кравченкову Ирину Григорьевну

Коршунова Владимира Тихоновича

Клыпина Николая Ивановича

Кротову Тамару Мироновну

Макаревич Валентину Васильевну

Михайлову Наталью Николаевну

Переносенко Нину Николаевну

Попову Тамару Ивановну

Раковскую Валентину Паисовну

Русак Софью Львовну

Рабдано Людмилу Цыдендамбаевну

Румянцеву Эльвиру Владимировну

Соколову Нелли Фридриховну

Сутулину Элеонору Викторовну

Сухареву Галину Якимовну

Тарасову Марию Николаевну

Томских Лилию Петровну

Хрипкову Валентину Васильевну

Шмидт Наталью Михайловну

Желаем здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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