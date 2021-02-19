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Союз пенсионеров мкр-на Первомайский г. Иркутска поздравляет
Член актива Л. П. Сергеева   
19 Февраля 2021 г.
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Союз пенсионеров мкр-на Первомайский г. Иркутска поздравляет всех мужчин с Днем защитника Отечества.

Союз пенсионеров мкр-на Первомайский г. Иркутска поздравляет всех мужчин с Днем защитника Отечества.

От всей души вам желаем здоровья, мужества, счастливой жизни.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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