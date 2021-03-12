С юбилеем, Ольга Моисеевна!

10 марта исполнилось 95 лет со дня рождения Ольги Моисеевны Сосны – ветерана труда, стоматолога-хирурга высшей категории, видного общественного деятеля Иркутска, замечательного человека, неординарной личности.

Её трудовая деятельность на ниве отечественного здравоохранения заслуживает уважения и самой высокой оценки. По окончании в 1950 году Иркутского стоматологического института, преобразованного позднее в факультет Иркутского медицинского института, Ольгу Моисеевну как молодого специалиста направили в Якутск осваивать профессию врача-стоматолога. Как известно, в работе челюстно-лицевого хирурга есть весьма значительные особенности, осложняющие его лечебную практику. Этот раздел стоматологии и хирургии охватывает лечение воспалений разных видов – как мягких тканей, так и костей. Хирурги помогают устранить не только воспаления, но и их последствия, доброкачественные и злокачественные опухоли, дефекты любых видов: врожденные и приобретённые в результате болезни, травмы. Челюстно-лицевая хирургия охватывает всё, что связано с лицевой частью головы, шеей, полостью рта, челюстью.

К специалисту этой области предъявляются особые требования. Он должен быть максимально внимательным, опытным, квалифицированным. Результат его труда многое решает в жизни пациента. Одна из главных особенностей работы заключается в том, что хирург почти всегда тесно сотрудничает с другими специалистами: терапевтами, онкологами, нейрохирургами, хирургами, отоларингологами и т. д. Это заставляет профессионалов иметь обширный запас знаний на стыке разных областей. Только в связке с другими врачами челюстно-лицевой хирург может правильно поставить диагноз и добиться лучшего результата при работе.

Ольга Моисеевна в полной мере осознала значимость и ответственность своей профессии и уже в Якутске инициировала создание отделения челюстно-лицевой хирургии при республиканской клинической больнице и активно участвовала в создании такого стационара.

Неугасимая жажда совершенствования своего профессионализма и расширения медицинских знаний привели её в ординатуру Иркутского мединститута, которую она окончила в 1960 году с дипломом врача высшей категории. Общительный и дружелюбный характер, широкий круг интересов и влечение к коллективному творческому труду увлекли Ольгу Моисеевну к организации в Иркутске отделения косметологической хирургии, нарастающими темпами завоёвывавшей себе достойное место в медицинском сообществе.

Двадцать лет работы в городской клинической больнице № 1 – в качестве заведующей отделением, а также внештатным главным специалистом и десять лет в факультетской клинике мединститута окончательно закрепили за Ольгой Моисеевной имидж крупного специалиста по челюстно-лицевой хирургии. По её словам, значительную роль в её становлении как врача-стоматолога сыграли видные иркутские учёные-медики: доктора медицинских наук и профессора К. К. Алкалаев и С. Н. Левинсон, кандидаты медицинских наук Н. В. Гарифулина и Т. А. Петрова, которым она осталась благодарна на всю жизнь. Немалую значимость в её профессиональном росте имели многочисленные семинары, симпозиумы и конференции, на которых она не только щедро делилась своим опытом работы, но и обогащалась новыми знаниями.

Трудовая деятельность О. М. Сосны в области медицины многократно отмечалась почётными грамотами различных уровней, премиями и благодарностями. В 2019 году она была награждена медалью «Отличник стоматологии». Что касается государственных наград и высоких званий хирургам-стоматологам, то небезынтересно отметить довольно скупую их героизацию. Так, например, за весь период существования советской власти среди 221 медицинских работников – Героев Социалистического Труда – нет ни одного стоматолога (?). Видимо, тогда власть полагала, что физическое состояние челюстей и лица никак не влияло на строительство коммунизма…

…Нельзя не отметить неукротимость характера этой скромной, интеллигентной и обаятельной женщины, жаждущего общественной деятельности не ради карьеры, а во благо людей, общества. Не расставаясь с любимой медициной, она умудрилась в 1996 году, на 70-м году жизни, окончить с красным дипломом (!) Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы и получила право на организацию и работу по этой новой для неё специальности. Такой уникальный случай в социальной деятельности России вполне достоин регистрации в Книге рекордов Гиннесса!..

Не расставаясь со своей любимой медициной, Ольга Моисеевна подключилась к новому виду трудовой деятельности – социальной работе. Так, в 1999 году в рамках программы международной благотворительной организации в Иркутске был создан «Еврейский культурный центр», директором которого и стала Ольга Моисеевна.

Под ее руководством осуществлялся целый ряд гуманитарных программ для прихожан общины. Были созданы: экспозиция в Иркутском музее истории города, библиотека и литературный салон, вокально-музыкальный ансамбль. Ежегодно проводился фестиваль еврейской книги, издавалась серия книг «Живая история семей и родов Иркутской еврейской диаспоры», функционировали шахматный, кулинарный клубы, кройки и шитья и другие клубы по интересам, для малоимущих и инвалидов общины работала бесплатная столовая, осуществлялась программа по их реабилитации.

В ее бытность директором культурный центр в тесном сотрудничестве с администрациями города и области активно сотрудничал с польской и армянской диаспорами области, отмечал национальные и российские государственные праздники, проводил юбилейные торжества для долгожителей общины и ветеранов Великой Отечественной войны.

Десятилетие успешной деятельности Ольги Моисеевны в культурном центре закончилось её добровольной отставкой – в связи с почтенным возрастом и состоянием здоровья – и было увенчано присвоением ей символического звания «Почётный директор Еврейского культурного центра в Иркутске».

Желаем нашему юбиляру хорошего здоровья, долголетия и сохранения свойственного ей оптимизма и доброжелательности к людям!

Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...