С юбилеем, Ольга Моисеевна!

10 марта исполнилось 95 лет со дня рождения Ольги Моисеевны Сосны – ветерана труда, стоматолога-хирурга высшей категории, видного общественного деятеля Иркутска, замечательного человека, неординарной личности.
Её трудовая деятельность на ниве отечественного здравоохранения заслуживает уважения и самой высокой оценки. По окончании в 1950 году Иркутского стоматологического института, преобразованного позднее в факультет Иркутского медицинского института, Ольгу Моисеевну как молодого специалиста направили в Якутск осваивать профессию врача-стоматолога. Как известно, в работе челюстно-лицевого хирурга есть весьма значительные особенности, осложняющие его лечебную практику. Этот раздел стоматологии и хирургии охватывает лечение воспалений разных видов – как мягких тканей, так и костей. Хирурги помогают устранить не только воспаления, но и их последствия, доброкачественные и злокачественные опухоли, дефекты любых видов: врожденные и приобретённые в результате болезни, травмы. Челюстно-лицевая хирургия охватывает всё, что связано с лицевой частью головы, шеей, полостью рта, челюстью.
К специалисту этой области предъявляются особые требования. Он должен быть максимально внимательным, опытным, квалифицированным. Результат его труда многое решает в жизни пациента. Одна из главных особенностей работы заключается в том, что хирург почти всегда тесно сотрудничает с другими специалистами: терапевтами, онкологами, нейрохирургами, хирургами, отоларингологами и т. д. Это заставляет профессионалов иметь обширный запас знаний на стыке разных областей. Только в связке с другими врачами челюстно-лицевой хирург может правильно поставить диагноз и добиться лучшего результата при работе.
Ольга Моисеевна в полной мере осознала значимость и ответственность своей профессии и уже в Якутске инициировала создание отделения челюстно-лицевой хирургии при республиканской клинической больнице и активно участвовала в создании такого стационара.
Неугасимая жажда совершенствования своего профессионализма и расширения медицинских знаний привели её в ординатуру Иркутского мединститута, которую она окончила в 1960 году с дипломом врача высшей категории. Общительный и дружелюбный характер, широкий круг интересов и влечение к коллективному творческому труду увлекли Ольгу Моисеевну к организации в Иркутске отделения косметологической хирургии, нарастающими темпами завоёвывавшей себе достойное место в медицинском сообществе.
Двадцать лет работы в городской клинической больнице № 1 – в качестве заведующей отделением, а также внештатным главным специалистом и десять лет в факультетской клинике мединститута окончательно закрепили за Ольгой Моисеевной имидж крупного специалиста по челюстно-лицевой хирургии. По её словам, значительную роль в её становлении как врача-стоматолога сыграли видные иркутские учёные-медики: доктора медицинских наук и профессора К. К. Алкалаев и С. Н. Левинсон, кандидаты медицинских наук Н. В. Гарифулина и Т. А. Петрова, которым она осталась благодарна на всю жизнь. Немалую значимость в её профессиональном росте имели многочисленные семинары, симпозиумы и конференции, на которых она не только щедро делилась своим опытом работы, но и обогащалась новыми знаниями.
Трудовая деятельность О. М. Сосны в области медицины многократно отмечалась почётными грамотами различных уровней, премиями и благодарностями. В 2019 году она была награждена медалью «Отличник стоматологии». Что касается государственных наград и высоких званий хирургам-стоматологам, то небезынтересно отметить довольно скупую их героизацию. Так, например, за весь период существования советской власти среди 221 медицинских работников – Героев Социалистического Труда – нет ни одного стоматолога (?). Видимо, тогда власть полагала, что физическое состояние челюстей и лица никак не влияло на строительство коммунизма…
…Нельзя не отметить неукротимость характера этой скромной, интеллигентной и обаятельной женщины, жаждущего общественной деятельности не ради карьеры, а во благо людей, общества. Не расставаясь с любимой медициной, она умудрилась в 1996 году, на 70-м году жизни, окончить с красным дипломом (!) Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы и получила право на организацию и работу по этой новой для неё специальности. Такой уникальный случай в социальной деятельности России вполне достоин регистрации в Книге рекордов Гиннесса!..
Не расставаясь со своей любимой медициной, Ольга Моисеевна подключилась к новому виду трудовой деятельности – социальной работе. Так, в 1999 году в рамках программы международной благотворительной организации в Иркутске был создан «Еврейский культурный центр», директором которого и стала Ольга Моисеевна.
Под ее руководством осуществлялся целый ряд гуманитарных программ для прихожан общины. Были созданы: экспозиция в Иркутском музее истории города, библиотека и литературный салон, вокально-музыкальный ансамбль. Ежегодно проводился фестиваль еврейской книги, издавалась серия книг «Живая история семей и родов Иркутской еврейской диаспоры», функционировали шахматный, кулинарный клубы, кройки и шитья и другие клубы по интересам, для малоимущих и инвалидов общины работала бесплатная столовая, осуществлялась программа по их реабилитации.
В ее бытность директором культурный центр в тесном сотрудничестве с администрациями города и области активно сотрудничал с польской и армянской диаспорами области, отмечал национальные и российские государственные праздники, проводил юбилейные торжества для долгожителей общины и ветеранов Великой Отечественной войны.
Десятилетие успешной деятельности Ольги Моисеевны в культурном центре закончилось её добровольной отставкой – в связи с почтенным возрастом и состоянием здоровья – и было увенчано присвоением ей символического звания «Почётный директор Еврейского культурного центра в Иркутске».
Желаем нашему юбиляру хорошего здоровья, долголетия и сохранения свойственного ей оптимизма и доброжелательности к людям!
-
Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Поздравляю с 90-летним юбилеем Бурдукову Евдокию Степановну
С юбилеем, наша дорогая!
-
С юбилеем, Ольга Моисеевна!
10 марта исполнилось 95 лет со дня рождения Ольги Моисеевны Сосны – ветерана труда, стоматолога-хирурга высшей категории, видного общественного деятеля Иркутска, замечательного человека, неординарной личности.
-
Общественный совет ИГООИ «Багульник» поздравляет всех женщин с праздником 8 Марта
Общественный совет ИГООИ «Багульник» поздравляет всех женщин с праздником 8 Марта, с праздником Весны!
-
Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет
Поздравляем родившихся в марте пенсионеров и всех с праздником весны!
-
Дорогие сотрудницы уважаемой нами газеты «Мои года»!
Иркутская городская общественная организация инвалидов «Багульник» поздравляет весь женский коллектив газеты «Мои года» с праздником весны, радости и цветов!
-
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения!
-
Ректорат и Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляют
Ректорат и Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляют наших дорогих женщин с Днем 8 Марта!
-
Коллектив «Байкалкварцсамоцветы» поздравляет своих коллег с днем рождения
Коллектив известного в нашей области предприятия по добыче, комплексной переработке знаменитых сибирских самоцветов и изготовлению из них различных изделий поздравляет своих коллег, родившихся в марте, с днём рождения! Это:
-
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 5 по 11 марта
-
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
-
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 1 марта по 7 марта.
-
Поздравляем с золотой свадьбой
Поздравляем с золотой свадьбой Камиля Нуртыновича и Любовь Валентиновну Кутлиахметовых!
-
Совет ветеранов Свердловского округа поздравляет
Поздравляем женщин Свердловского округа г. Иркутска с первым праздником Весны – 8 Марта! Совет ветеранов Свердловского округа поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желаем здоровья, благополучия, удачи!
-
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, долголетия, исполнения желаний, тепла от родных и близких и душевного спокойствия.
-
ИГООИ «Багульник» поздравляет
С днем рождения:
-
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
-
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеем:
-
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 26 февраля по 4 марта с юбилеем:
-
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
С днём рождения пенсионеров СПР, родившихся в феврале. Желаем долгих лет жизни, оптимизма, крепкого здоровья.
-
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами
-
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 22 февраля по 28 февраля.
-
Ректорат и Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляют
Поздравляем ветеранов-политехников с Днём защитника Отечества! Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 19 по 25 февраля с днём рождения:
-
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами:
-
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
-
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет
Поздравляем ветеранов с Днём защитника Отечества! Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
-
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 15 февраля по 21 февраля.
-
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, тепла от родных и близких.
-
ИГООИ «Багульник» поздравляет
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения:
-
Союз пенсионеров мкр-на Первомайский г. Иркутска поздравляет
Союз пенсионеров мкр-на Первомайский г. Иркутска поздравляет всех мужчин с Днем защитника Отечества.
-
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Поздравляем c юбилеями и памятными датами:
-
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами!
-
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 12 по 18 февраля:
-
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, тепла от родных и близких.
-
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 8 февраля по 14 февраля.
-
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
-
Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров
Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров, родившихся в феврале:
-
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами!
-
Поздравляем Лидию Георгиевну и Александра Михайловича Потаповых
Дорогие наши Лидия Георгиевна и Александр Михайлович Потаповы!
-
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 5 по 11 февраля
-
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 1 февраля по 7 февраля.
-
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, тепла от родных и близких.
-
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
-
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами:
-
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения:
-
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения пенсионеров
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения пенсионеров, родившихся в январе. Желаем долгих лет жизни, оптимизма, крепкого здоровья, счастья, благополучия.
-
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 29 января по 4 февраля с юбилеем:
-
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами
-
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 25 января по 31 января.
-
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и памятными датами!
-
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами