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Ректорат и Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляют
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ   
21 Февраля 2021 г.
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Поздравляем ветеранов-политехников с Днём защитника Отечества! Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 19 по 25 февраля с днём рождения:

Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет

Федорову Тамару Васильевну

Селезнёву Ирину Павловну

Верхозину Наталью Павловну

Кудрявцеву Елену Владимировну

Прохорову Валентину Кузьминичну

Савиных Людмилу Артёмовну

Желаем всем вам здоровья и активного долголетия!

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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