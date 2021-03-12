Поздравляю с 90-летним юбилеем Бурдукову Евдокию Степановну

С юбилеем, наша дорогая!
Прекрасный повод, чтоб сказать
Спасибо – маме в день рождения,
За то, что подарила жизнь,
За хлопоты и за терпенье.
Ты часто говорила нам,
Что «жизнь прожить – не поле перейти»,
Твой путь по жизни – вот пример
Как поле то вспахать и не уйти
От трудностей в принятии решений,
Ответственности за поступки и дела,
Не совершать грехов и прегрешений,
И совесть чтоб была чиста.
Я долголетием горжусь твоим,
Хочу, чтоб ты и дальше продолжала
Нас радовать присутствием своим,
Желаю счастья!
Так сегодня, 12 марта, поздравляет с 90-летним юбилеем Бурдукову Евдокию Степановну одна из ее дочерей.
Наша юбилярша родилась в 1931 году в деревне Аргун Качугского района Иркутской области и была младшим четвертым ребенком в семье. К сожалению, свою малую родину она не знает, поскольку семья покинула ее в 1934 году вынужденно.
Тогда по малолетству она не понимала причины переезда и об истинных обстоятельствах узнала лишь в 90-е годы, когда старшая сестра Александра затеяла процесс реабилитации семьи. Только в зрелом возрасте Евдокия Степановна узнала, что в деревню Шаманка Баяндаевского района они приехали после раскулачивания как враги народа и что папы у нее нет, потому что в 1937 году он был расстрелян. До 1992 года эти вопросы в семье не обсуждались.
Поэтому родиной своей Евдокия Степановна и считает Шаманку, где она прожила все трудные военные годы и откуда уехала в Иркутск 16-летней девчонкой. Как рассказывала сестра Александра, «кулаками» они стали лишь потому, что каждый в семье, начиная с малого возраста, умел много и хорошо трудиться.
Наверное, эти навыки, передаваемые на генетическом уровне, и позволили Евдокии не бояться никакого труда, создать семью, построить совместно с мужем своими руками дом.
С 12-летнего возраста в военные годы она вместе с женщинами трудилась в поле, подбирая на уборке урожая каждый колосок. А потом ее поставили помощником повара, и стала она «кашеварить» на всю бригаду. Эта работа была оценена по закону и совести – она признана ветераном тыла.
Это время она всегда вспоминает без слез, даже с какой-то гордостью и весельем. Может быть, потому, что на работе женщины все время пели. Любовь к русской песне сопровождает и всю ее жизнь. Она с молодости была запевалой на всех застольях. И после выхода на пенсию нашла круг единомышленником и до 85-летнего возраста пела в хоре при Совете ветеранов Октябрьского района Иркутска.
Евдокия Степановна вспоминает, как приехала в город с деревянным чемоданом, в ватной фуфайке, которую носила еще несколько лет. А самым вкусным пирожным была тогда для нее сайка с молоком. Но все ей было интересно, за все хотелось браться. Устроилась работать на швейную фабрику № 1, да так и осталась работать в легкой промышленности до выхода на пенсию. Работала в Иркутском доме моделей в качестве бракёра готовых изделий, а последние 20 лет – на фабрике швейных художественных изделий. Это предприятие в советское время было основной трудовой площадкой для инвалидов. И инженерно-технические работники фабрики не только учили инвалидов осваивать профессию, но и помогали им во всем. Так что у Евдокии Степановны всегда были свои подшефные, а ее работа здесь была по достоинству отмечена званием ветерана труда.
В семейной жизни она считает себя счастливым человеком. Несмотря на то, что муж рано умер и она практически одна воспитывала троих детей, в семье у нее все состоялись, и она никогда не жаловалась на трудности. Как и сама когда-то, с раннего детства приучала своих детей к труду: растили скотину, сажали огород, делали заготовки на зиму. И семья не бедствовала.
Сейчас все это позади и наша юбилярша с удовольствием пожинает плоды от своих «выгодных вложений» в детей, внуков и правнуков, которые теперь заботятся о ней.
Дочь Алёна и внуки Кристина и Николай с правнуком Александром, внуки Ирина, Екатерина, Вячеслав с правнуками Даниилом и Савелием восхищаются мудростью своей бабушки, ценят ее жизненный опыт и в этот юбилейный ее день рождения желают своей любимой бабуле крепчайших сил и бравого здоровья до следующей круглой даты! А каждый прожитый день встречать с доброй надеждой в душе ещё много-много лет!
К этому поздравлению присоединяются: коллектив ООО «Швейная иркутская компания «Узоров» и Иркутский городской Совет ветеранов, которые также просили редакцию газеты «Мои года» поздравить Евдокию Степановну с ее 90-летним юбилеем!
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Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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Поздравляю с 90-летним юбилеем Бурдукову Евдокию Степановну
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