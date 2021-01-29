Поздравляем Татьяну Михайловну и Николая Михайловича Лаптевых

Дорогие наши Татьяна Михайловна и Николай Михайлович Лаптевы!

Поздравляем вас с замечательной датой – 55-летием совместной жизни – изумрудной свадьбой!

Перефразируя стихи поэта Степана Щипачева, мы скажем о вас так:

Все было – слякоть и пороша,

Вы прожили большую жизнь!

Она была с хорошей песней схожа,

Которую вам удалось сложить.

Мы желаем вам крепкого здоровья и дожить до очередных свадебных юбилеев!

Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...