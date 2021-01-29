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Поздравляем Татьяну Михайловну и Николая Михайловича Лаптевых
Дети, внуки, родные и друзья   
29 Января 2021 г.
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Дорогие наши Татьяна Михайловна и Николай Михайлович Лаптевы!

Поздравляем Татьяну Михайловну и Николая Михайловича Лаптевых

Поздравляем вас с замечательной датой – 55-летием совместной жизни – изумрудной свадьбой!

Перефразируя стихи поэта Степана Щипачева, мы скажем о вас так:

Все было – слякоть и пороша,
Вы прожили большую жизнь!
Она была с хорошей песней схожа,
Которую вам удалось сложить.

Мы желаем вам крепкого здоровья и дожить до очередных свадебных юбилеев!

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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