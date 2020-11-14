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Поздравляем сотрудников налоговой службы Межрайонной ИФНС № 16 по Иркутской области
По поручению ветеранов налоговой службы, Т. С. Черкашина   
14 Ноября 2020 г.
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Nalogi

Поздравляем сотрудников налоговой службы Межрайонной ИФНС № 16 по Иркутской области с наступающим профессиональным праздником – Днем работников налоговой службы.

Поздравляем сотрудников налоговой службы Межрайонной ИФНС № 16 по Иркутской области

Налоговая система – основа богатого, крепкого государства. На вас возложена нелегкая задача по отладке и контролю работы этого сложного механизма. Желаем вам крепкого здоровья и чистого сердца, ясного ума и щедрой души.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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