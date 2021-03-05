Поздравляем с золотой свадьбой Камиля Нуртыновича и Любовь Валентиновну Кутлиахметовых!

Папочка родной, мама дорогая,

В гости к вам пришла свадьба золотая.

Вы полвека вместе, это не пустяк,

Пусть и дальше крепнет ваш счастливый брак!

Только не грустите и не унывайте,

Вы тревогу в души просто не впускайте,

Славно веселитесь в этот звездный час,

Вам – добра, здоровья! С годовщиной вас!

Самые хорошие наши золотые родители, поздравляем вас!!!

Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.

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