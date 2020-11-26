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Поздравляем с праздником Днем матери
Председатель пенсионеров пр. Марата С. С. Петровская   
26 Ноября 2020 г.
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Уважаемые женщины! Поздравляем вас с замечательным праздником Днем матери.

Поздравляем с праздником Днем матери

Желаем мира, добра, здоровья и семейного благополучия.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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