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Поздравляем с юбилеем Надежду Степановну Друзину
Дети: сыновья Альгердас и Максим, дочь Светлана, внуки Сергей, Андрей, Танюшка, Никита, родственники и друзья   
26 Июня 2020 г.
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Поздравляем дорогую и любимую Надежду Степановну Друзину с 80-летием!

Поздравляем с юбилеем Надежду Степановну Друзину

В душе сегодня нашей так тепло,

Твой юбилей мы празднуем, родная!

Хороших в мире много есть людей,

Но лучше всех – ты, наша дорогая!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, побольше улыбок, счастья и всегда быть жизнерадостной!

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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