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Поздравляем с юбилеем
Сестра Мария Попова, друзья: Войтов Сергей, Касымов Андрей, Распутин Сергей, Шамаев Олег, Избицкий Игорь   
11 Декабря 2020 г.
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Поздравляем с юбилеем 55 лет Попова Сергея Анатольевича!

Поздравляем с юбилеем 55 лет Попова Сергея Анатольевича!

Немало, друг наш пройдено дорог

Нелегких дней немало пережито

Но в дни любых волнений и тревог

Друзьям была всегда душа открыта

 

За пазухой камней ты не держал

Порой рубил с плеча чистосердечно

Но совестью своей не торговал

И клятв не раздавал своих беспечно

 

Пускай же, юбиляр, бегут года

Цени ты жизнь за каждое мгновение

Доволен жизнью будь, наш друг, всегда

Успехов, долгих лет и с Днем рождения!

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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