Поздравляем Лидию Георгиевну и Александра Михайловича Потаповых

Дорогие наши Лидия Георгиевна и Александр Михайлович Потаповы!

Поздравляем вас с замечательным событием в вашей жизни – золотой свадьбой!

Желаем вам любви безбрежной,

Здоровья, бодрости заряд!

Пускай все будет, как и прежде, –

Достаток, счастье, мир и лад!

Мы верим, что ваша любовь не угаснет с годами, она всегда согреет и вас, и вашу дружную семью. Будьте счастливы!

Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.

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