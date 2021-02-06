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Поздравляем Лидию Георгиевну и Александра Михайловича Потаповых
С уважением и любовью, Никитины   
06 Февраля 2021 г.
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Дорогие наши Лидия Георгиевна и Александр Михайлович Потаповы!

Поздравляем Лидию Георгиевну и Александра Михайловича Потаповых

Поздравляем вас с замечательным событием в вашей жизни – золотой свадьбой!

Желаем вам любви безбрежной,
Здоровья, бодрости заряд!
Пускай все будет, как и прежде, –
Достаток, счастье, мир и лад!

Мы верим, что ваша любовь не угаснет с годами, она всегда согреет и вас, и вашу дружную семью. Будьте счастливы!

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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