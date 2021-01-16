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Поздравляем Ларису Михайловну Савину
С любовью и уважением, твои родные   
16 Января 2021 г.
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Дорогую, родную, любимую жену, маму, бабушку, прабабушку Ларису Михайловну Савину

Поздравляем Ларису Михайловну Савину

сердечно поздравляем с 80-летнем юбилеем!

Желаем счастья в этот день,

Тепла от всех, кто будет рядом!

Улыбок светлых на лице

И солнечных лучей в награду!

Неумолимо мчат года,

Их задержать не в нашей власти!

Так пусть же будет так всегда:

Чем больше лет – тем больше счастья!

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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