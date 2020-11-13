Поздравляем Карпову Валентину Викторовну

Комитет по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска сердечно поздравляет Карпову Валентину Викторовну.

Уважаемая Валентина Викторовна!

Вот уже 20 лет вы являетесь председателем Иркутской городской общественной организации инвалидов «Багульник». Это событие – замечательный повод выразить вам и вашему коллективу наши добрые чувства, признательность и благодарность за годы совместной работы.

Вы посвятили себя очень важному и нужному делу – работе с людьми, которым необходима помощь. Благодаря вашим знаниям, отзывчивости, чуткости и терпению, люди с ограниченными возможностями получают необходимую поддержку.

Вы достигли немалых успехов, каждым днем своей жизни доказывая, что трудом и добросовестным отношением к делу можно добиваться высоких целей.

Искреннее благодарим вас за оптимизм и удивительную способность пробуждать его в других, за бодрость и силу духа. Желаем вами и вашему коллективу крепкого здоровья, благополучия, реализации всего задуманного!

Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.

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