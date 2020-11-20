ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Поздравляем Екатерину Давыдовну Пригожаеву
Семья Чертковых   
20 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Поздравляем Екатерину Давыдовну Пригожаеву с 90-летним юбилеем!

Поздравляем Екатерину Давыдовну Пригожаеву

Желаем вам крепкого здоровья, больше радости в жизни, активного долголетия и благополучия. Будьте счастливы!

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
  • ЭТОТ РАЗДЕЛ ДЛЯ ВАС, если ваша цель - поздравление пожилых (поздравляем с юбилеем, поздравляем бабушку или дедушку, поздравляем ветеранов - или целый трудовой коллектив, бывает и такое!) Как это сделать - см. по ссылке.