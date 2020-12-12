Поздравление Галине Романовне Хорольской

Коллектив Детской поликлиники № 3 города Иркутска через вашу газету хотели бы рассказать о замечательном человеке, труженице, красавице, враче – Галине Романовне Хорольской.

Родилась она в трудный послевоенный 1945 год. Детство было голодное и холодное. Но, тем не менее, Галина получила аттестат о среднем образовании, в 1969 году окончила Иркутский государственный медицинский институт, медицинский стаж работы в области педиатрии – 51 год. Из них – 37 лет работает в ОГБУЗ ИДГП № 3. Галина Романовна – врач высшей квалификационной категории по специальности «Педиатрия», высококвалифицированный специалист, отдающий себя сполна любимому делу. За многолетний добросовестный труд неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарностями учреждения и вышестоящих организаций здравоохранения г. Иркутска, Российской Федерации. Имеет почетное звание «Ветеран труда».

Галина Романовна, в день празднования вашего юбилея хочется пожелать вам только счастья в жизни, полной переживаний и сложностей. Желаем вам здоровья, счастья, удачи!

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