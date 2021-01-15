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Поздравление
Ваши дети и внуки   
15 Января 2021 г.
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Дорогие наши Левченко Светлана Николаевна и Левченко Юрий Михайлович!

Поздравление Левченко Светлана Николаевна и Левченко Юрий Михайлович!

От всей души поздравляем с прекрасной годовщиной – сапфировой свадьбой!

Ровно 45 лет назад вы шли под венец, любящие и юные. И несмотря на пережитые вместе трудности, любовь ваша не угасла.

В этот день хотим вам пожелать крепкого здоровья, благополучия, как и прежде, идти рука об руку, любить, уважать, заботиться друг о друге. Мы вас очень любим и ценим. Нет никого роднее, ближе и дороже. Горько!

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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