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Общественный совет ИГООИ «Багульник» выражает благодарность
Председатель В. В. Карпова   
21 Июня 2020 г.
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В период распространения коронавирусной инфекции людям старшего поколения особенно необходима помощь и поддержка.

Общественный совет ИГООИ «Багульник» выражает благодарность

Общественный совет ИГООИ «Багульник» выражает искреннюю благодарность Благотворительному фонду «Семья Девочкиных» за неоднократную помощь инвалидам нашей организации, которая помогает пережить сложный период. Большое спасибо за то, что не оказались равнодушными. Счастья вам и всех благ!

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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