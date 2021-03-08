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Общественный совет ИГООИ «Багульник» поздравляет всех женщин с праздником 8 Марта
Председатель В. В. Карпова   
08 Марта 2021 г.
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Общественный совет ИГООИ «Багульник» поздравляет всех женщин с праздником 8 Марта, с праздником Весны!

Общественный совет ИГООИ «Багульник» поздравляет всех женщин с праздником 8 Марта

Дорогие женщины!

Для вас — цветы и комплименты,

Для вас — объятия родных,

Для вас — счастливые моменты

В кругу любимых, дорогих!

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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