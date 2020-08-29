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ОАО «Байкалкварцсамоцветы» поздравляет с днем рождения
Д. С. КОСТЮКОВ, генеральный директор ОАО «Байкалкварцсамоцветы»   
29 Августа 2020 г.
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Коллектив известного в нашей области предприятия по добыче, комплексной переработке знаменитых сибирских самоцветов и изготовлению из них различных изделий поздравляет своих коллег, родившихся в августе, с днём рождения! Это:

ОАО «Байкалкварцсамоцветы» поздравляет с днем рождения

Котов Ярослав Леонидович

Плотников Дмитрий Генрихович

Шаманов Сергей Евгеньевич

Ластовская Марина Юрьевна

Некрасова Наталья Геннадьевна

Кузнецов Павел Игоревич

Костюков Денис Сергеевич

Иванов Максим Олегович

Крестьянко Евгений Александрович

Желаем нашим именинникам крепкого сибирского здоровья, хорошего настроения, семейного благополучия и дальнейшего процветания родного предприятия.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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