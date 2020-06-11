Неутомимый Кустов

10 июня отметил свой 80-летний юбилей видный советский руководитель, бывший заместитель Ю. А. Ножикова Юрий Алексеевич Кустов.

Он родился в Костроме на Волге. Все этапы становления его личности прошли в соответствии с тем временем, когда в молодых людях воспитывались безмерная любовь к Родине, семье и вера в светлое будущее.

После окончания школы, окончив Костромской технологический институт, он пошёл служить в армию. Демобилизовавшись в 1965 году, Юрий решил остаться по месту службы – в Братске. Это решение и определило его дальнейшую судьбу гидростроителя.

В легендарном «Братскгэсстрое» Юрий Алексеевич прошел 30-летний трудовой путь от рядового инженера до первого заместителя начальника. Он до сих пор благодарен судьбе, что она свела его с замечательными руководителями этого крупнейшего в СССР объединения – И. И. Наймушиным, А. Н. Семеновым, Я. И. Яценко, А. Н. Закопыриным, Ю. А. Ножиковым, В. С. Викуловым.

Впервые с Ножиковым Кустов познакомился в 1972 году на площадке Усть-Илимского ЛПК, и в течение 35 лет судьба постоянного сводила их по жизни. Послужной список Юрия Алексеевича свидетельствует о том созидательном времени, когда в стране строились такие грандиозные объекты, как Братская и Усть-Илимская ГЭС, Братский и Усть-Илимский ЛПК, Коршуновский ГОК, множество объектов жилья и соцкультбыта.

С приходом в «Братскгэсстрой» Ю. А. Ножикова в 1984 году Юрий Алексеевич работал начальником производства этого объединения, которое возводило крупнейшие объекты энергетики Дальнего Востока, Бурятии, Читинской области, Еврейской Автономной области, КаТЭКа и многих других. На каждом из таких объектов трудилось порой до четырёх тысяч работающих. Это требовало не только грамотного руководства, но и нечеловеческих усилий. Руководство «Братскгэсстроя» находилось в постоянных командировках, без выходных и элементарного бытового комфорта.

Ценой этому было признание заслуг страной. Юрий Алексеевич за время работы в объединении был награжден Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Дружбы народов, медалями «Ветеран труда», «За трудовое отличие», «За освоение энергетики Дальнего Востока», «За строительство ЛЭП» и почетным юбилейным знаком «Братскгэсстроя».

В 1994 году по приглашению Ю. А. Ножикова Юрий Алексеевич занял должность заместителя губернатора по социальным вопросам и работал в этой должности по 1998 год. Это было самое трудное за весь послевоенный период время: переход промышленности на новые рыночные условия, реформы Гайдара-Чубайса, обвальное падение объемов производства, ГКЧП, кризис власти 93 года, роспуск парламента, принятие Конституции РФ, всенародные выборы губернатора и организация власти в области.

И только благодаря высокому профессионализму, гражданскому мужеству и самопожертвованию команде Ножикова удалось тогда выстоять и не допустить развала Иркутской области. Юрий Алексеевич гордится, что работал в этой команде.

После отставки Ю. А. Ножикова Юрий Алексеевич перешел работать директором представительства БРАЗа в Иркутской области и делал всё возможное по недопущению перевода налоговой базы предприятия из Иркутской области. С переходом компании в 2003 году в собственность компании «Русский алюминий» Юрий Алексеевич вышел на пенсию.

Но и сейчас, на пенсии, Юрий Алексеевич ведёт большую общественную работу, являясь председателем правления Фонда им. Ю. А. Ножикова и председателем попечительского совета старообрядцев Иркутской области. В его планах много задумок по наследию Ю. А. Ножикова, по строительству церкви во имя Покрова Божией Матери, по созданию мемориального кладбища для людей, внесших весомый вклад в развитие Иркутской области.

Мы, родные, друзья, коллеги Юрия Алексеевича, поздравляем его с юбилеем и желаем ему сибирского здоровья и неувядающей энергии на благо родного края!

Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.

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