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Коллектив «Байкалкварцсамоцветы» поздравляет своих коллег с днем рождения
От имени коллектива генеральный директор ОАО «Байкалкварцсамоцветы» А. В. Камошин   
07 Марта 2021 г.
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Коллектив известного в нашей области предприятия по добыче, комплексной переработке знаменитых сибирских самоцветов и изготовлению из них различных изделий поздравляет своих коллег, родившихся в марте, с днём рождения! Это:

Коллектив «Байкалкварцсамоцветы» поздравляет своих коллег с днем рождения

Борисова Дарья Григорьевна

Канашина Татьяна Ивановна

Петров Василий Владимирович

Саушкин Сергей Юрьевич

Тарасов Виталий Святославович

Радюк Максим Николаевич

Власов Александр Георгиевич

Картавых Ирина Ахатовна

Лавренкова Алена Андреевна

Стрельников Сергей Олегович

Рындин Роман Сергеевич

Дмитриев Дмитрий Александрович

Совцов Валерий Викторович

Степанов Алексей Тимофеевич

Мишин Александр Сергеевич

Желаем нашим именинникам крепкого сибирского здоровья, хорошего настроения, семейного благополучия и дальнейшего процветания родного предприятия.

Пользуясь предоставленной возможностью, разрешите поздравить женскую половину нашего коллектива, а также коллектива «Мои года», все читательниц этой замечательной газеты с Международным женским днем и пожелать в эти весенние дни здоровья, мира, добра и счастья в ваших семьях!

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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