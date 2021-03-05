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ИГООИ «Багульник» поздравляет
Председатель В. В. Карпова   
05 Марта 2021 г.
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С днем рождения:

ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения

Дегтяреву Раису Сергеевну

Собравину Милу Васильевну

Спразову Гэльсину Ималватьевну

Журавлеву Людмилу Ивановну

Шерстову Галину Григорьевну

Иванову Елену Андреевну

Шишкину Елену Николаевну

Федорова Сергея Алексеевича

Зуева Александра Степановича

Ямщикова Виктора Степановича

Марияна Алексея Ивановича

Желаем здоровья и мира, тепла и уюта.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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