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ИГООИ «Багульник» поздравляет
Председатель В. В. Карпова   
21 Февраля 2021 г.
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ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения:

ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения

Буранкову Людмилу Ивановну

Вясиреву Марию Николаевну

Ковалева Михаила Николаевича

Себекину Людмилу Григорьевну

Серкова Владимира Вячеславовича

Дмитриева Владимира Сергеевича

Пусть вам сопутствует здоровье, счастье, добро и на душе всегда будет тепло.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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