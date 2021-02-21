|
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения:
Буранкову Людмилу Ивановну
Вясиреву Марию Николаевну
Ковалева Михаила Николаевича
Себекину Людмилу Григорьевну
Серкова Владимира Вячеславовича
Дмитриева Владимира Сергеевича
Пусть вам сопутствует здоровье, счастье, добро и на душе всегда будет тепло.
-
Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
ИГООИ «Багульник» поздравляет
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения:
-
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, тепла от родных и близких.
-
Союз пенсионеров мкр-на Первомайский г. Иркутска поздравляет
Союз пенсионеров мкр-на Первомайский г. Иркутска поздравляет всех мужчин с Днем защитника Отечества.
-
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Поздравляем c юбилеями и памятными датами:
-
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами!
-
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 12 по 18 февраля:
-
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, тепла от родных и близких.
-
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 8 февраля по 14 февраля.
-
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
-
Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров
Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров, родившихся в феврале:
-
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами!
-
Поздравляем Лидию Георгиевну и Александра Михайловича Потаповых
Дорогие наши Лидия Георгиевна и Александр Михайлович Потаповы!
-
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 5 по 11 февраля
-
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 1 февраля по 7 февраля.
-
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, тепла от родных и близких.
-
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
-
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами:
-
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения:
-
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения пенсионеров
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения пенсионеров, родившихся в январе. Желаем долгих лет жизни, оптимизма, крепкого здоровья, счастья, благополучия.
-
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 29 января по 4 февраля с юбилеем:
-
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами
-
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 25 января по 31 января.
-
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и памятными датами!
-
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами
-
Поздравляем Татьяну Михайловну и Николая Михайловича Лаптевых
Дорогие наши Татьяна Михайловна и Николай Михайлович Лаптевы!
-
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и днями рождения:
-
Поздравляем Ларису Михайловну Савину
Дорогую, родную, любимую жену, маму, бабушку, прабабушку Ларису Михайловну Савину
-
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желаем здоровья, благополучия, удачи!
-
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет юбиляров, родившихся в январе месяце, с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, исполнения желаний, счастья и благополучия.
-
Поздравляем с днем рождения Ирину Александровну Яковук
Общественный совет ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения ведущего специалиста Байкальской энегретической компании Ирину Александровну Яковук.
-
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения:
-
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 11 января по 17 января.
-
Поздравление
Дорогие наши Левченко Светлана Николаевна и Левченко Юрий Михайлович!
-
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, тепла от родных и близких и душевного спокойствия.
-
Коллектив «Байкалкварцсамоцветы» поздравляет своих коллег с днем рождения
Коллектив известного в нашей области предприятия по добыче, комплексной переработке знаменитых сибирских самоцветов и изготовлению из них различных изделий поздравляет своих коллег, родившихся в декабре, с днём рождения! Это:
-
Поздравляем с юбилеем Дынкина Ефима Цодиковича
Общественный совет ИГООИ «Багульник» поздравляет с юбилеем гендиректора АО «Завод железнодорожных машин» Дынкина Ефима Цодиковича.
-
Поздравление Галине Романовне Хорольской
Коллектив Детской поликлиники № 3 города Иркутска через вашу газету хотели бы рассказать о замечательном человеке, труженице, красавице, враче – Галине Романовне Хорольской.
-
Поздравляем с юбилеем
Поздравляем с юбилеем 55 лет Попова Сергея Анатольевича!
-
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желает здоровья, благополучия, удачи!
-
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 11 по 17 декабря:
-
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г Иркутска поздравляет
С юбилеями и днями рождения
-
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и днями рождения
-
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 7 по 13 декабря.
-
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Ппоздравляем с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 30 ноября по 6 декабря.
-
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения
Поздравляем с днем рождения:
-
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и памятными датами:
-
Поздравляем Пронину Людмилу Александровну
Общественный совет ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения директора Гуманитарного центра библиотеки им. семьи Полевых Пронину Людмилу Александровну.
-
Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет
Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска просит поздравить пенсионеров, родившихся в декабре, с юбилеем:
-
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 4 по 10 декабря с юбилеем:
-
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, тепла от родных и близких и душевного спокойствия.