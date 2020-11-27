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ИГООИ «Багульник» поздравляет
ИГООИ «Багульник»   
27 Ноября 2020 г.
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ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения:

ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения

Лещинского Юрия Алексеевича

Матвеева Михаила Георгиевича

Кондратьева Сергея Александровича

Демакову Галину Романовну

Пешкову Лилию Сергеевну

Степанову Нелию Александровну

Черкашину Галину Абрамовну

Белобородова Анатолия Николаевича

Пожелать хотим радости, удачи, счастья и отличного здоровья. Председатель В. В. Карпова

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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