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Иркутская городская общественная организация инвалидов «Багульник» поздравляет весь женский коллектив газеты «Мои года» с праздником весны, радости и цветов!
Желаем вам крепкого здоровья, прекрасного весеннего настроения и творческих успехов в вашем нелегком, но таком благородном труде!
Спасибо вам, вашим редакторам-мужчинам, за ваш труд, за внимательное отношение к своим читателям, за доброту и человеческое отношение к людям с ограниченными возможностями!
Пусть в этот весенний день исполнятся все ваши заветные желания!
Земной вам поклон!
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Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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Дорогие сотрудницы уважаемой нами газеты «Мои года»!
Иркутская городская общественная организация инвалидов «Багульник» поздравляет весь женский коллектив газеты «Мои года» с праздником весны, радости и цветов!
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения!
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Ректорат и Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляют
Ректорат и Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляют наших дорогих женщин с Днем 8 Марта!
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Коллектив «Байкалкварцсамоцветы» поздравляет своих коллег с днем рождения
Коллектив известного в нашей области предприятия по добыче, комплексной переработке знаменитых сибирских самоцветов и изготовлению из них различных изделий поздравляет своих коллег, родившихся в марте, с днём рождения! Это:
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 5 по 11 марта
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 1 марта по 7 марта.
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Поздравляем с золотой свадьбой
Поздравляем с золотой свадьбой Камиля Нуртыновича и Любовь Валентиновну Кутлиахметовых!
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Совет ветеранов Свердловского округа поздравляет
Поздравляем женщин Свердловского округа г. Иркутска с первым праздником Весны – 8 Марта! Совет ветеранов Свердловского округа поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желаем здоровья, благополучия, удачи!
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, долголетия, исполнения желаний, тепла от родных и близких и душевного спокойствия.
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ИГООИ «Багульник» поздравляет
С днем рождения:
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеем:
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 26 февраля по 4 марта с юбилеем:
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
С днём рождения пенсионеров СПР, родившихся в феврале. Желаем долгих лет жизни, оптимизма, крепкого здоровья.
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 22 февраля по 28 февраля.
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Ректорат и Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляют
Поздравляем ветеранов-политехников с Днём защитника Отечества! Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 19 по 25 февраля с днём рождения:
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами:
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет
Поздравляем ветеранов с Днём защитника Отечества! Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 15 февраля по 21 февраля.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, тепла от родных и близких.
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ИГООИ «Багульник» поздравляет
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения:
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Союз пенсионеров мкр-на Первомайский г. Иркутска поздравляет
Союз пенсионеров мкр-на Первомайский г. Иркутска поздравляет всех мужчин с Днем защитника Отечества.
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Поздравляем c юбилеями и памятными датами:
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами!
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 12 по 18 февраля:
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, тепла от родных и близких.
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 8 февраля по 14 февраля.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
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Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров
Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров, родившихся в феврале:
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами!
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Поздравляем Лидию Георгиевну и Александра Михайловича Потаповых
Дорогие наши Лидия Георгиевна и Александр Михайлович Потаповы!
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 5 по 11 февраля
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 1 февраля по 7 февраля.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, тепла от родных и близких.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами:
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ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения:
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения пенсионеров
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения пенсионеров, родившихся в январе. Желаем долгих лет жизни, оптимизма, крепкого здоровья, счастья, благополучия.
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 29 января по 4 февраля с юбилеем:
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 25 января по 31 января.
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и памятными датами!
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами
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Поздравляем Татьяну Михайловну и Николая Михайловича Лаптевых
Дорогие наши Татьяна Михайловна и Николай Михайлович Лаптевы!
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и днями рождения:
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Поздравляем Ларису Михайловну Савину
Дорогую, родную, любимую жену, маму, бабушку, прабабушку Ларису Михайловну Савину
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желаем здоровья, благополучия, удачи!