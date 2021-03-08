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Дорогие сотрудницы уважаемой нами газеты «Мои года»!
От имени ваших читателей и почитателей председатель ИГООИ «Багульник» Валентина Викторовна Карпова   
08 Марта 2021 г.
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Иркутская городская общественная организация инвалидов «Багульник» поздравляет весь женский коллектив газеты «Мои года» с праздником весны, радости и цветов!

Дорогие сотрудницы уважаемой нами газеты «Мои года»!

Желаем вам крепкого здоровья, прекрасного весеннего настроения и творческих успехов в вашем нелегком, но таком благородном труде!

Спасибо вам, вашим редакторам-мужчинам, за ваш труд, за внимательное отношение к своим читателям, за доброту и человеческое отношение к людям с ограниченными возможностями!

Пусть в этот весенний день исполнятся все ваши заветные желания!

Земной вам поклон!

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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