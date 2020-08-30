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Благодарю за продление жизни!
Анатолий Дмитриевич ГУРОВ   
30 Августа 2020 г.
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Хотелось бы через ваше издание поблагодарить весь коллектив неврологического отделения больницы № 10 Свердловского района Иркутска за доброе отношение к больным, за их преданность профессии и своему делу, за их каждодневный нелёгкий труд, достойный самых высоких похвал, заслуг и наград!

Благодарю за продление жизни!

Мне уже 82 года. И хотя я давно являюсь пенсионером и инвалидом II группы, всё же на здоровье доселе особо не жаловался. Возможно, на этом сказывался здоровый образ жизни, который я веду уже протяжении многих лет: диета, ежедневная зарядка в течение часа и также ежедневная часовая прогулка по лесным тропам.

Но недавно случилось непредвиденное – двухстороннее воспаление лёгких, и я «загремел» в больницу. Поначалу даже казалось, что уже и не выберусь оттуда, но тот уход и лечение, что оказали мне в этой больнице, позволили поверить в свои силы, и теперь я могу вновь радоваться жизни.

Вот и хочу поклониться в ноги всем врачам, медсёстрам и нянечкам неврологического отделения больницы № 10 за их чуткое отношение к своим пациентам и поблагодарить, что продлили мне жизнь!

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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