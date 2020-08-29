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Актив Союза пенсионеров мр-на Первомайский г. Иркутска поздравляет

Актив Союза пенсионеров мр-на Первомайский   
29 Августа 2020 г.
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Актив Союза пенсионеров мр-на Первомайский г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения

Актив Союза пенсионеров мр-на Первомайский г. Иркутска поздравляет

С 85-летием:

Хатанен Надежду Андреевну

С 70-летием:

Баркову Галину Ивановну

Желаем вам крепкого здоровья, любви и заботы от близких людей. А душа пусть цветет и не унывает!

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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