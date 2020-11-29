Цифровизация всея страны

Пришёл на днях ко мне в гости дружок мой, Витёк. Он обычно заходит в гости, стоит лишь тёще принести самогонку. Вот только принесла, как Витя тут как тут. Нюх у него, что ли?

Ему заняться всё равно нечем. Безработный он. А тут тебе и стол худо-бедно накроют, и беседой дружеской угостят.

На этот раз друган решил поговорить о безработице. Главной его беде.

Уволили Витю месяца три назад. По недосмотру. Ну, недосмотрел он температуру в котле своей котельной. Забыл угольку подкинуть. А на улице мороз за двадцать. В домах градусники вниз рванули. К батареям. Которые внезапно стали холодными.

В общем, народ пожаловался, а Вите досталось. Вплоть до «по собственному». Это в наше-то вредное время.

Вот и мыкается теперь.

Сами понимаете – предпенсионный возраст у нас. Ушёл с одной работы – значит ушёл в бомжи. Потому что никому ты не нужен. Возраст, говорят рабовладельцы, не тот. Какой из тебя производитель? Да никакой! То там хворь, то там похмелье. Так Витёк три месяца и маялся звонить по объявлениям. Потом кто-то подсказал, что есть такой Фонд занятости. Мол, у них работы полно. Вот, решили от меня звонить.

Сидим. Выпили. Витёк пододвигает к себе телефон и набирает номер. Который у Фонда. Занятости. Выяснить – вдруг есть у них чем заняться? Да ещё за деньги.

Вот, значит, набирает Витёк номер. А ему оттуда робот: «Вы позвонили в Фонд занятости. Извините, но у нас все операторы заняты».

– От видишь, как у них там? – изумляется приятель. – У них даже роботы-операторы все заняты, а тут человек без работы сидит. У меня, вот, соседка также вот хотела врача вызвать. Глухо! Ей такой же вот робот отвечает, что все операторы заняты, звоните завтра. Сижу и думаю: а у нас живые люди ещё остались или всех роботами заменили?

С досады Витёк вместо стопаря чаю хлебнул.

– Ты что, телевизор не смотришь? – отвечаю я. – У нас идёт цифровая революция. Всех заменяют на роботов. У нас только номера останутся. Сидишь вот так дома. Вдруг в башке у тебя зажужжало, кто-то номер твой набирает. Потом робот сообщает: «Господин Витя! Вы уже выпили. Можете ложиться спать!» Ты бамс – и уснул, где стоял. Хотя, замечу, ты даже не выпил. Потому как нечего было. Но роботу виднее. У него программа. Он её должен выполнять.

– Да брось ты! – возмутился Витёк. – Кто до такого додумается!

– Так уже додумались, – продолжаю я напрягать приятеля. – Уже и холодильник управляется через телефон, и утюг можешь проверить на расстоянии. А если у жены в сумочке айфон есть, то легко узнаешь, в каком магазине она зависла и на какую сумму ты станешь беднее.

– Мне это не грозит! – гнёт свою линию Витёк. – Я и так бедный. Поэтому умный. И чип себе не позволю ставить.

– Тебя и спрашивать не станут, – смеюсь я. – Пошёл в больничку гланды проверить. Вернулся с чипом. Особо недоходчивым начнут у подъезда доходчиво пояснять: стук в лобешник тупым предметом – очнулся с чипом в носу. Заметил, как молодёжь теперь в кассе рассчитывается? Часы подносит под нос кассиру – звяк, и деньги сняли. Причём мгновенно! А поступают они на карточку один раз в месяц!

– Это я видел. А вот про чип в нос ты это серьёзно? – всполошился Витёк.

Я расхохотался:

– Сразу видно, что телевизор не смотришь. Я со своей тёщей этих ужасов нахватался по самое не балуй. Жду вот, пока любимая мама жены придёт в гости с дуршлагом на голове. Недавно один чудик посоветовал с экрана. Мол, эта фигня защищает от мировой закулисы, даже если ты уже где-то чип подцепил. Волны через дырки не проходят, а голова дышит.

– Да-а, – протянул товарищ мой. – Жесть! Богатым нашим хорошо жить. Им эта цифровизация не грозит.

– Почему это? – удивился я.

– Да у них денег полно! – воскликнул Витёк. – А с деньгами можно прожить и без мозгов. Так что влиять там не на что.

Подивился я смекалистости друга.

Мы выпили и стали соображать, как заработать много денег, чтобы чип на тебя не действовал.

В этот вечер так ничего не придумали. Решили пока за тёщей понаблюдать. Вдруг дуршлаг поможет? Всё дешевле и сподручней.

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