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Деликатный вопрос
|БИЧ ЭПОХАЛЬНЫЙ
|06 Марта 2021 г.
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Сегодня Витька, сосед мой, пришёл ко мне сам не свой. Скинул тулупчик, прошёл на кухню и прямо-таки рухнул на табурет.
И замолчал.
Посидели. Помолчали оба. Потом я его спрашиваю:
– Пить будешь?
– Нет! – отвечает Витька потухшим голосом.
– А если налью?
– Буду! – бубнит Витёк, уставившись взором в кухонный стол.
Выпили. Молчим. Витька сопит.
– Расскажешь? – снова спрашиваю. – Случилось-то чего? Помер кто-то?
– Типун тебе на язык! – вздрогнул сосед. – Наоборот!
– Неужто Валька родила?! – я аж всплеснул руками. – Тогда давай ещё по одной!
Выпили. Витька вздыхает:
– Валька не родила!
Снова помолчал. Потом продолжил:
– Прикинь, вчера Нинка, дочь моя единоутробная, пришла со своим хахалем, и с порога матери заявляет: «Мама! Мы с моим Колей за одну ночь заработали пятьсот тысяч рублей!» Я в транс впал, Валька в ступор…
Тут, надо отвлечься, в ступор от Витькиных слов впал и я. Чтобы за одну ночь да полмиллиона заработать?!
– Витёк! Не подскажешь, где такие деньжища платят? И, главное, за какую такую работу?
Витька руками замахал:
– Нам с тобой такую работу не предложат! Успокойся!
И снова молчит.
«Да что же это такое? – думаю я. – Как водку мою пить, так запросто, а как бизнесом поделиться – так слово не вытянешь, словно я лишний?»
Наконец Витька решился:
– В общем, пришли мы с Валькой в себя от такой радости, и давай допытывать: что да как? А Нинка нас добила сходу. Заявляет так спокойно: мол, предки, губу не раскатывайте, заработок одноразовый. Называется материнский капитал. В общем, я залетела и у нас будет киндер!
А мужик её такой спокойный стоит. То ли тихо радуется капиталу, то ли думает, как бы поскорее смыться. Сам же понимаешь, ему с того «капитала» прибытка нет, окромя цепей. Деньги улетят ласточкой, а киндер пожизненно останется. Тут, брат, вопрос деликатный!
Вот здесь Витёк правильно отметил: с женщинами вопросы всегда деликатные. С любой стороны. Даже если ты намереваешься сделать доброе дело, то сто раз подумай – оно тебе нужно?
Я, надысь, по доброте душевной и в порыве внезапно обуявшей меня любви к тёще решил ей шубу купить. Всё ж таки иногда и самогоночки подтянет, и соленья всякие у неё есть.
Думал, на песца карман тощеват, а вот кроличью потяну запросто.
Намеревался сюрприз устроить. Не стал даже жене говорить. Та сразу поднимет вопрос: почему маме, а не мне? Где ты опять согрешил и почему к ней подлизываешься? Ты ко мне должен подлизываться.
В общем, сюрприз бы точно не получился. Поэтому я и стал исполнять задуманное втихаря.
Первая трудность была в том, как тайком узнать размер. И придумал!
Дай, думаю, пока она после обеда на диванчике сны смотрит, измерю её.
И вот тут-то деликатность и дала о себе знать.
Лучше бы даже не мечтал о шубе!
Достал я рулеточку свою столярную. Приступил к изыскательским работам. Только замерил ширину плеч, как жена в комнату зашла.
Картину увидела – муж её маму рулеткой измеряет…
Вот любой из вас что бы подумал? Вот-вот! Жена о том же. Вскрикнула. А тут и тёщенька проснулась. Застала меня с рулеткой. Вскочила с дивана и стала активно интересоваться – сколько метров пиломатериала на нее готов закупить зятёк любезный? И не падла ли я! Живого человека измерять!
Я, конечно, ляпнул, что на любимую маму жены и кубометра не жалко. Но юмора не поняли. Даже не стали слушать мой лепет про шубу. А потом и я перестал что-то слышать. Потому что встретился со скалкой. Обычной. Берёзовой. Других не держим.
В общем, деликатность в отношении как женщин, так и в денежных вопросах должна быть особая. Здесь как по минному полю. Шаг влево, шаг вправо, а посередине скалка.
Себе дороже.
Поэтому я ничего не стал Витьку советовать, а долил в рюмку остатки напитка и предоставил ему самому решать судьбу полумиллионной прибыли.
Так лучше будет.
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