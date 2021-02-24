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В России с 1 апреля повысят социальные пенсии
По инф. Парламентской газеты   
24 Февраля 2021 г.
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Размер повышения, согласно принятому бюджету Пенсионного фонда России (ПФР), должен составить 2,6 процента.

Размер увеличения социальных пенсий рассчитывается исходя из прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.

«Размер индексации — 2,6 процента, был утверждён при принятии бюджета Пенсионного фонда», — отметила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Повышение затронет около четырёх миллионов человек.

Социальные пенсии получают россияне, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие права на страховую пенсию либо из-за недостатка трудового стажа, либо из-за отсутствия необходимого числа пенсионных баллов, заявила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Социальные пенсии по старости назначаются на пять лет позже общеустановленного срока выхода на пенсию.

Также в числе получателей социальной пенсии — потерявшие кормильца в семье дети до 18 лет (а также студенты очной формы обучения в возрасте до 23 лет), дети-сироты, инвалиды всех групп, которые не работали по трудовому договору.

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По инф. Парламентской газеты

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