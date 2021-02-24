В России с 1 апреля повысят социальные пенсии

Иметь накопления каждый человек, наверное, бы хотел. Но для экономических реалий России не все способы вложения средств хороши. Например, просто откладывать деньги в кубышку – опасно. Гораздо эффективнее – держать банковский валютный вклад или покупать...
Какие пособия повысят с 1 февраля текущего года, пока понятно далеко не всем россиянам. Роста пенсий как таковых, если что, февральский пакет новшеств не предполагает. Речь идет лишь о ЕДВ. И то, эта выплата назначается только определенному кругу федеральных...
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Размер повышения, согласно принятому бюджету Пенсионного фонда России (ПФР), должен составить 2,6 процента.
Размер увеличения социальных пенсий рассчитывается исходя из прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.
«Размер индексации — 2,6 процента, был утверждён при принятии бюджета Пенсионного фонда», — отметила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Повышение затронет около четырёх миллионов человек.
Социальные пенсии получают россияне, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие права на страховую пенсию либо из-за недостатка трудового стажа, либо из-за отсутствия необходимого числа пенсионных баллов, заявила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Социальные пенсии по старости назначаются на пять лет позже общеустановленного срока выхода на пенсию.
Также в числе получателей социальной пенсии — потерявшие кормильца в семье дети до 18 лет (а также студенты очной формы обучения в возрасте до 23 лет), дети-сироты, инвалиды всех групп, которые не работали по трудовому договору.
Первый выпуск программы «Очевидное — невероятное» появился на советском телеэкране 24 февраля 1973 года. Ее создали советские ученые и просветители Сергей Капица и Лев Николаев. В передаче рассказывали о научных и технических достижениях, поднимали вопросы культуры и философии.
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В современной России хищение бюджетных средств и взяточничество в госструктурах должны быть приравнены в Уголовном кодексе к государственной измене и наказываться соответственно. Петиция с таким требованием размещена на сайте Российской общественной инициативы и набрала около трех тысяч голосов.
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В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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