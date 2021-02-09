Какие пенсионные изменения ждут россиян в 2021 году: часть II

В прошлый раз мы начали тему пенсионных изменений, которые коснутся каждого пенсионера в текущем году. Сегодня завершим цикл статей.

Пенсионным агентам доступ закрыт

Если ранее многих просто донимали пенсионные агенты, предлагающие, а иногда и пытающиеся это сделать обманом, перевести вас из одного ПФ в другой, то сейчас деятельность таких лиц запрещена в силу прямого указания в законе.

Соответственно с января 2021 года сотрудники банков, «поквартирные» агенты и прочие поверенные больше не смогут предлагать гражданам заключить договор об обязательном пенсионном страховании между застрахованным лицом с тем или иным НПФ.

При этом у граждан появится право запретить самому ПФР рассматривать заявления на перевод накоплений, которые были поданы не лично при посещении соответствующего территориального подразделения, а по почте, курьером или иным способом.

Однако такое заявление можно подавать через доверенное лицо, оформив на него нотариальную доверенность, механизм проверки которой через единую информационную систему нотариата детально прописан в законе.

Новшества коснулись и порядка заключения договоров по обязательному пенсионному страхованию, в отношении которых могут быть установлены дополнительные требования со стороны ЦБ.

НПФ раскроют «портфели»

С 1 июля 2021 года НПФ должны будут обнародовать состав портфелей своих пенсионных резервов и накоплений вплоть до каждого эмитента в обязательном порядке, с указанием идентификационного номера ценной бумаги. Подобное обнародование будет происходить раз в полгода с целью предоставления информации гражданам о том, куда выгоднее перевести личные пенсионные накопления, а также для повышения прозрачности деятельности таких фондов.

Добровольные пенсионные сбережения будут инвестировать по — новому

Новые правила инвестирования пенсионных резервов начали действовать с 1 января 2021 года и напрямую затронули добровольные сбережения, формируемые за счет взносов граждан и в рамках корпоративных пенсионных программ.

Существенное сужение возможностей вложения подобных резервов должно повлиять как на устойчивость фондов, так и на снижение доходности пенсионных резервов.

Благодаря введению лимитов будут ограничены и возможности НПФ в отношении вложения пенсионных накоплений в инструменты с дополнительным уровнем рисков.

Подобные коррективы необходимы для поэтапной подготовки НПФ к меняющейся ситуации с учетом последствий пандемии, и для того, чтобы фонды не распродавали уже имеющиеся в портфеле активы по сниженным ценам.

Прожиточный минимум: расчет для пенсионеров

С этого года по новым правилам будут рассчитываться как МРОТ (минимальный размер оплаты труда), так и прожиточный минимум, основой для которых станет не потребительская корзина, а медианный дохода гражданина.

При этом медианный доход показывает, что половина работающих граждан получает больше этой величины, а другая половина — меньше.

Соответственно в 2021 году размер МРОТа составит 42% от медианной заработной платы и будет равен 12 792 рублям, а размер прожиточного минимума в целом по России будет составлять 11 653 рубля. Таким образом, в отношении неработающих пенсионеров величина прожиточного минимума составит 86%, прожиточного минимума. Данный критерий необходим для расчета размера доплат к пенсиям.

При этом, если доходы пенсионера (страховая или социальная пенсия, дополнительные выплаты и льготы) будут меньше величины минимума в его регионе, то государство установит ему федеральную или социальную доплату.

В целом это все основные изменения, которые важны для российских пенсионеров в 2021 году. Обо всех нововведениях будем рассказывать в рамках соответствующих материалов.

Напомним, предыдущая публикация про пенсионные новации - по ссылке.

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