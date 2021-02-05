Впервые: проведена операция по пересадке рук и лица

Американские врачи успешно провели первую в мире операцию по пересадке рук и лица.

Как сообщает CNN, 22-летнего пациента прооперировали в больнице Нью-Йорка. В 2018 году он попал в ДТП и получил ожоги 80% тела, после чего два месяца находился в коме.

Поиски донора заняли почти год, при этом вероятность успеха медики оценивали всего в 6%.

Ранее один пациент скончался во время подобной операции — у него возникла инфекция. Еще у одного организм отторг донорские руки, и их пришлось ампутировать.

Добавим, в январе уникальную операцию также осуществили врачи во Франции. Они первыми в истории «пришили» безрукому сразу и руки, и плечи.

По инф. rosbalt.ru

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