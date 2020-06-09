Соцкарты пенсионеров 65+: когда блокировку таких документов, наконец, снимут?

В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату специалисты не озвучили, но назвали факторы, которые повлияют на решение в пользу возвращения к прежнему режиму работы такого рода проездных документов. Речь, поясним, идет о Москве и Подмосковье.

Факторы, послужившие основанием для блокировки соцкарточек пенсионеров

Ирина Фаевская, которая занимает пост министра соцразвития, сообщила о том, когда же подмосковным пенсионерам можно ожидать массовой разблокировки социальных карт. Речь идет о категории пенсионеров старше 65 лет, которые попали под запрет на свободное передвижение с помощью общественного транспорта, действующего практически с начала действия карантинных мероприятий.

Причина для такого радикального шага была вызвана заботой правительства о здоровье пожилых граждан, ведь именно они попали в категорию повышенного риска заражения коронавирусной инфекцией.

Согласно гигиеническому протоколу, вступившему в силу на фоне общероссийского карантина, гражданам старше 65 лет предписывалось не покидать дома без крайней необходимости. Чтобы люди соблюдали установленный порядок и не могли свободно передвигаться по области, им заблокировали карточки для проезда.

Для тех же целей использовалась и программа, позволяющая таким лицам получить дополнительные «коронавирусные» доплаты к пенсии.

Сумма для тех, кто оставался на протяжении всего карантина дома, варьируется в зависимости от региона. Причем ее начисление решили разбить на две части. Первая была выплачена в начале самоизоляции. А вторую гражданам пообещали выдать после ее завершения, но при условии, что пожилой россиянин действительно соблюдал все предписания.

Когда же разблокируют карточки гражданам старше 65 лет?

По словам Ирины Фаевской, специалисты из ведомства на ежедневной основе консультируются с представителями Роспотребнадзора по указанному вопросу. Это позволяет держать друг друга в курсе эпидемиологической ситуации по региону, что позволит оперативнее реагировать на выравнивание динамики по числу заболевших и выздоровевших.

Разблокировка будет проводиться только тогда, когда область выйдет на финишную прямую, собираясь вводить третий этап послабления самоизоляции.

С учетом того, что в каждом регионе эпидемиологическая ситуация своя, с большой долей вероятности внедряться система разморозки подобных проездных будет тоже точечно. Местные администрации могут дополнительно сообщать о том, когда ожидать радостных новостей по этому поводу.

Пока что пожилым россиянам разрешается разве что гулять около дома, что открывает возможность самостоятельно выгуливать домашних питомцев.

Когда действовали жесткие правила карантина, вместо хозяев с собаками обычно гуляли добровольцы из числа студентов и другие волонтеры, работающие через специальное приложение. Они же ходили за лекарствами и продуктами питания для москвичей, которые в силу наложенных ограничений не могли сделать это самостоятельно.

Помощь пенсионерам, ожидающих разморозки социальных карт

Несмотря на то, что по всей России прокатилась волна послаблений карантина, режим социального дистанцирования все еще продолжает активно действовать. Это означает, что придется все равно выдерживать дистанцию в очереди хотя бы в полтора метра.

Одновременно с этим гражданам по некоторым регионам уже разрешили:

гулять в парках , расположенных недалеко от места проживания ;

, расположенных недалеко от ; заниматься спортом на отрытых площадках.

Из других приятных новостей для пенсионеров столичного округа стоит выделить возможность приобрети маски по льготной цене. Такое нововведение вступило в силу с 15 мая 2020 года. В рамках действия программы граждане смогут приобрести до 30 единиц средств индивидуальной защиты в месяц, если обратятся в аптеки сети «Мособлмедсервис».

Послабления затронули и кладбища Подмосковья, что особенно актуально на Троицкой неделе. В прошлые годы администрация организовывала массовую транспортировку желающих посетить места захоронения родственников.

Но из-за пока что действующего социального дистанцирования повторить практику прошлых лет не представляется возможным. В новом приказе администрации Подмосковья ничего не сказано о необходимости поддерживать запрет посещения кладбищ. Люди пришли к выводу, что при соблюдении гигиенического протокола и выдерживания расстояния между посетителями все же можно отправиться к месту погребения, чтобы облагородить надгробие, зажечь свечку, почтить память усопшего.

Мы впервые столкнулись с коронавирусом и вводимые в связи с этим ограничивающие мероприятия не все воспринимаются на ура. Да, может, некоторые меры и были крайне необходимы. Другие же если и нужны, то применительно к конкретной ситуации отдельного человека, адресно, так сказать. И соцкарточек для тех, кто перешагнул порог 65+, это тоже касается. У кого-то родственнику надо было передать в больницу срочно лекарства, иные сложились жизненные обстоятельства, когда выйти из дома и проехать на общественном транспорте обязательно необходимо. Люди, видимо, в это время расплачивались своими кровными, добирались за свой счет. И разве расходы некоторых предложенная властями компенсация сможет покрыть? Поэтому тема возвращения соцкарт в действие очень важна. А раз послабления уже начали постепенно вводиться, затеплилась надежда, что и разблокировка не за горами.

Еще в связи с поднятой темой читайте также:

По инф. 1rre.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...