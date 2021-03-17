Россиянам готовиться еще к одному повышению – налога на землю?

В следующем году по всей стране проведут переоценку кадастровой стоимости земельных участков. Новые цифры в отчетах государственных оценщиков станут основой для начисления налога на землю на последующие четыре года. Эксперты опасаются, что они будут в разы отличаться от нынешних.

В Новосибирской области переоценку кадастровой стоимости земель провели в 2020 году. И с этого года стоимость многих участков выросла в 5-6 раз, а в отдельных случаях — в 25-30 раз, пишет «МК» со ссылкой на главного редактора сельскохозяйственного журнала «Председатель» Павла Березина.

Как рассказала юрист, зампредседателя «Московского союза садоводов» Полина Тришина, по закону о государственной кадастровой оценке, в большинстве регионов она проводится раз в четыре года, и только в Москве, Петербурге и Севастополе — раз в два года. Однако согласно поправкам, принятым в 2020 году, во всех субъектах РФ и без учета ограничений по периодичности государственную кадастровую оценку земель в обязательном порядке проведут в 2022 году. Как пишут СМИ, Новосибирская область стала пилотным регионом. Значит, нечто похожее проведут в 2022 году по всей стране.

С недавних пор кадастровую оценку делают государственные бюджетные учреждения. Так называемые ГБУ, которые созданы в каждом регионе страны.

«В 2022 году во всех субъектах РФ будет установлена новая кадастровая стоимость земель. Утверждать ее будут в декабре. Но уже весной можно будет посмотреть результаты государственной оценки и оспорить их до того, как их утвердят», — отметила Тришина. Правда, на практике о том, что кадастровая стоимость изменилась, большинство россиян узнают не тогда, когда результаты оценки находятся в стадии утверждения, а тогда, когда приходит время платить налог.

В Московском регионе лет 7 назад уже был большой скандал, связанный с кадастровой оценкой, которая выросла в разы. Тогда люди проголосовали рублем, то есть — просто перестали платить налоги. «Конечно, налог можно взыскать, но для этого государству пришлось бы предпринимать какие-то действия, которые тоже стоят денег. Поэтому поняв, что ошиблись, региональные власти сами решили все исправить», — отметила Тришина.

По ее словам, тогда Московская область и Росреестр предложили упрощенный механизм оспаривания кадастровой стоимости, который отличался от федерального. Например, для того, чтобы изменить кадастровую стоимость земель всего СНТ, достаточно было отчета об оценке только одного участка. По его результатам кадастровую стоимость меняли всему СНТ автоматически. «В каждом десятом случае кадастровую стоимость тогда изменили вообще безо всяких обращений со стороны садоводов: просто потому что поняли, что ошиблись», — отметила Тришина. По ее словам, из 10 тысяч СНТ таким образом пересмотрели оценку земель в тысяче садоводческих товариществ. «Но это скорее исключение», — отметила она.

Сейчас активистам придется серьезно попотеть, чтобы оспорить оценку. Конечно, существует официальная процедура оспаривания, и сделать это вполне реально. Другое дело, что это требуют много усилий, времени и денег. Поэтому большинство просто покричит, но оспаривать не пойдет, считает Тришина.

Владельцам шести соток или скромных частных домов оспаривать кадастровую оценку, даже возросшую десятикратно, невыгодно. «Когда мы говорим о росте кадастровой стоимости в 20-30 раз, важно понимать реальные цифры. Кадастровая стоимость моего земельного участка ИЖС в 17 соток — 174 тысячи рублей. В прошлом году я заплатила с него налог в 258 рублей. Даже если кадастровая стоимость вырастет в 10 раз, налог увеличится до 2,5 тысяч рублей. Возможно, в Новосибирской области до этого года у людей тоже был налог на землю в 50 рублей. Даже если он вырос в 30 раз, речь идет о сумме в полторы тысячи рублей. Конечно, я не знаю, какие в Новосибирске пенсии. Полторы тысячи рублей для многих — тоже существенные деньги. Но это все равно не та сумма, ради которой можно пойти в суд», — отметила Тришина.

Ведь для того, чтобы оспорить государственную кадастровую оценку, нужно заказать рыночную оценку, оплатить услуги юриста, который составит заявление и пойдет с ним в суд. «То есть, вы заплатите условные 30 тысяч рублей за обращение в суд (на практике суммы могут отличаться в разы как в ту, так и в другую сторону), чтобы сэкономить условные шесть тысяч на налогах на ближайшие четыре года. А потом будет новая переоценка и, возможно, этот процесс придется начать заново. Для физических лиц выгода сомнительная. Другое дело, когда оценку оспаривают юридические лица, и речь идет уже о совсем иных площадях», — отметила Тришина.

Такого же мнения придерживается оценщик в ООО «СТК», член постоянной комиссии по оспариванию государственной кадастровой оценки при Росреестре Ульяновской области Михаил Цыплов. По его словам, в основном результаты оценки оспаривает бизнес. Но там речь идет действительно о больших площадях и больших деньгах.

Другое дело, что оценщики могли ошибиться, и написать в отчетах, что вместо халупы из досок у вас на участке стоит монолитная железобетонная постройка, или завысить площадь участка. «Если заметить эти неточности на этапе проекта оценки, их можно скорректировать», — считает Тришина.

По словам Цыплова, в таком случае речь будет идти не об оспаривании оценки, а об устранении кадастровой ошибки. «Например, в проекте вы видите, что у соседей участок стоит 200 тысяч рублей, а у вас — 2 млн рублей. Площадь при этом одинаковая. Тогда можно обратиться непосредственно в ГБУ и попросить объяснить, каким образом провели оценку именно вашего участка и не допустили ли специалисты ошибку. Вам предоставят расчет, где будет указано, к какой категории земель отнесли ваш участок, какие факторы повлияли на итоговую цифру: наличие коммуникаций, величина участка. Если вы видите, что ваш участок значится как газифицированный, но в вашем поселке газа нет, вы обращаетесь в ГБУ и указываете на это. На этапе проекта специалисты обязаны проверить каждое такое обращение. Если они действительно убедятся, что газа в поселке нет, то кадастровую стоимость пересчитают. Если выяснится, что это системная ошибка, оценку изменят для всего населенного пункта», — отметил Цыплов.

В таком случае не нужно тратиться ни на рыночную оценку, ни на адвоката. И даже если вы заметили ошибку после того, как кадастровую стоимость утвердили, вы тоже можете это сделать, отметил собеседник.

Посмотреть проект кадастровой оценки участка можно на сайте ГБУ кадастровой оценки в своем регионе или в фонде данных на сайте Росреестра — к концу мая — началу июня 2022 года региональные ГБУ должны начать их выкладывать выложить в открытый доступ. В крайнем случае — можно заказать справку о кадастровой стоимости участка в МФЦ. Нужен только документ о праве на землю, и в течение одного-двух дней вам бесплатно подготовят такую справку.

Стоит заметить, что на результаты кадастровой оценки влияют любые улучшения инфраструктуры, пусть даже эти улучшения собственники земель провели за свой счет, отметила Тришина. Так, если члены СНТ скинулись и отремонтировали дорогу, провели газ, установили детскую площадку, для них это может обернуться ростом земельного налога после очередной переоценки кадастровой стоимости.

«Как правило, кадастровая стоимость с каждым разом только растет. Однако бывают и обратные случаи, которые тоже заставляют, мягко говоря, насторожиться. Например, если государство планирует что-то сделать с вашей землей, ему выгодно как можно меньше заплатить при выкупе. Соответственно, кадастровая стоимость в этом случае может резко упасть. В других случаях государству выгодно как можно больше получить с вас налогов. Значит, кадастровая стоимость может вырасти», — отметила Тришина. То есть, кадастровая оценка хоть и приближена к рыночной, но все же живет отдельно от рынка недвижимости и по своим правилам.

Тенденция такова, что с каждой новой переоценкой кадастровая стоимость повышается, отметил руководитель юридического департамента НП «Ассоциация российских магистров оценки» Никита Власов. «Под этим я вижу больше не фундаментальный аспект, а чисто экономический. В России сейчас сложная ситуация в экономике, правительству нужно повысить собираемость налогов. Это можно сделать путем повышения налоговой ставки. Но это часто приводит к недовольству со стороны собственников. Второй вариант — сохранить ставку, но повысить кадастровую стоимость, от которой рассчитывается налог», — отметил Власов. Очевидно, что власти решили пойти по второму пути.

«Каких-то фундаментальных рыночных причин для роста кадастровой стоимости земли я не вижу. В Московском регионе, действительно, в пандемию вырос спрос на загородную недвижимость. Люди стремились самоизолироваться на природе. Но в основном спрос был на аренду земли, дачного домика. Спрос на покупку наблюдался в бюджетном сегменте: условные 6-10 соток, небольшой домишко. Я не думаю, что такой кратковременный всплеск интереса к загородной недвижимости скажется на переоценке кадастровой стоимости в 2022 году», — отметил Власов.

Иметь дачу в наше время становится все сложнее. То по поводу построек на участке (даже не капитальных) законодатель задумывался, то по поводу товариществ на территориях населенных пунктов, что это поселки и прочее. Теперь вот грядет, возможно, новая напасть. Пересмотрят кадастровую стоимость земли (естественно, в сторону повышения – по-другому у нас, кажется, не бывает) и повысится в связи с этим земельный налог. Уже и не знаешь, в чем от государства ждать подобных «сюрпризов», а они все появляются и появляются. Так, вспомним недавно принятый налог на проценты по вкладам свыше миллиона рублей. Казалось бы, твои деньги – но нет. Твои – не твои – изволь поделиться!

По инф. rosbalt.ru

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