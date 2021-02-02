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Патриарх Кирилл считает, что СМИ плохо влияют на подрастающее поколение
По инф. Российской газеты   
02 Февраля 2021 г.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в Александро-Невском скиту неподалеку от подмосковного Переделкино заявил о кризисе молодого поколения. Он заставляет молодых людей терять жизненные ориентиры, сказал патриарх. И попросил родителей формировать у детей убеждения, которые противостояли бы негативному воздействию извне.

Патриарх Кирилл рассказал о кризисе молодого поколения

Представитель Русской православной церкви обратил внимание на то, какое «великое значение несет в себе воспитание в семье благочестивыми родителями детей». Он особо подчеркнул, что самое большое влияние на формирование человека оказывают его родители. И признал, что сегодня имеет место кризис молодого поколения.

«Нередко молодежь наша буквально впадает в безумие, теряя всякие жизненные ориентиры. В душе ребенка должны формироваться правильные мысли, правильные убеждения, которые могли бы дать достойный отпор всяким разрушительным влияниям», — сказал патриарх.

На молодежь, считает глава РПЦ, огромное влияние оказывают СМИ, особенно телевидение и интернет, с которыми родителям трудно конкурировать. «Поэтому если мы хотим иметь по-настоящему светлое будущее для нашего народа, мы должны подумать о том, как формируется сознание нашей молодежи, какие силы влияют на сердца и души, как выстраивается информационный поток, который сегодня поглощает современного человека, какими идеями наполнен этот поток», — заключил патриарх Кирилл.

Нетрудно догадаться, почему патриарх Кирилл решил высказаться на эту тему. Всему виной массовые несанкционированные митинги, в которых активно участвует молодежь. В РПЦ считают, что поколение наших внуков потеряло жизненные ориентиры, вот только есть вполне весомые причины для того, чтобы выходить на улицу. Лишение граждан избирательных прав, несоблюдение законов, проблемы экологии, и вишенка на торте — поправки в Конституцию, с которыми многие оказались несогласны. Все это подлило масла в огонь, который начинал разгораться еще в конце нулевых.

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